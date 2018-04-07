Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Маркелов стал третьим в первой гонке этапа "Формулы-2" в Бахрейне, стартовав из боксов

Спорт
7 апреля, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Победу одержал британец Ландо Норрис, вторым стал его партнер по команде бразилец Серхио Сетте Камара

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 апреля. Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов финишировал третьим в первой гонке первого этапа серии "Формула-2", который проходит в Бахрейне.

Победу одержал британец Ландо Норрис (Carlin), вторым стал его партнер по команде бразилец Серхио Сетте Камара.

Маркелов должен был стартовать с 17-й позиции, однако его автомобиль заглох перед стартом, из-за чего был дан повторный прогревочный круг. Машину россиянина удалось завести, но стартовать он вынужден был из боксов. Партнер Маркелова по Russian Time японец Тадасуке Макино занял последнее место.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Russian Time является действующим чемпионом в командном зачете, а Маркелов - вице-чемпионом в личном.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию встречи посла с главой МИД
3
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Хоккеисты олимпийской сборной России победили немцев в матче Евровызова в Сочи
6
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
7
Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости