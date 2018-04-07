Нападающий "Ахмата" Митришев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне РФПЛ

ТАСС, 7 апреля. Форвард грозненского "Ахмата" Магомед Митришев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Митришев отличился на 17-й секунде матча 25-го тура РФПЛ против казанского "Рубина". Матч в Казани продолжается, счет 1:0 в пользу "Ахмата".

Предыдущее достижение в текущем сезоне принадлежало полузащитнику "Амкара" Михаилу Гащенкову. В матче 10-го тура против московского "Локомотива" он забил мяч на 47-й секунде. Автором самого быстрого гола в истории РФПЛ является Эммануэль Эменике. 21 июля 2012 года в первом туре нападающий "Спартака" забил гол в ворота "Алании" на 10-й секунде.

Для Митришева гол в ворота "Рубина" стал третьим в нынешнем сезоне. Всего нападающий провел 23 матча.