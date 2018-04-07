Состав руководства ПКР не претерпит серьезных изменений после выборов 26 апреля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Состав руководства Паралимпийского комитета России (ПКР) не претерпит серьезных изменений после выборов, которые пройдут 26 апреля. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Единственной кандидатурой на пост президента в настоящее время является действующий руководитель ПКР Владимир Лукин, его кандидатуру выдвинули региональные федерации и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Лукин дал официальное согласие, - рассказал Рожков. - На пост генерального секретаря также единственная кандидатура - пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин, действующий генсекретарь ПКР".

На пост председателя исполкома ПКР, а также первого вице-президента ПКР зарегистрирована одна кандидатура - действующий председатель исполкома Рожков.

"Также на отчетно-выборной конференции ПКР мы подведем итоги последних четырех лет - соответствующий отчет зачитает Лукин, и обсудим концепцию подготовки к летним Паралимпийским играм", - рассказал Рожков.

Отчетно-выборная конференция ПКР пройдет в Подольске. Лукин возглавляет ПКР с 1997 года.