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Парк футбола чемпионата мира открылся в Волгограде

Спорт
7 апреля, 15:15 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 7, апреля. /ТАСС

Для посетителей организованы мультимедийные викторины с призами, спортивные мастер-классы, игры на открытом воздухе, а также многочисленные спортивные аттракционы

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"Волгоград-Арена"

"Волгоград-Арена"

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 7 апреля. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл вместе с мэром Волгограда Андреем Косолаповым и почетными гостями в субботу открыл на Центральной набережной города Парк футбола чемпионата мира 2018 года, передает корр. ТАСС.

"У вас [волгоградского футбольного клуба "Ротор"], знаю, был отличный результат против "Манчестер Юнайтед", - отметил Кэмбэлл. - Это было отличное время для волгоградской команды. Надеюсь, что ваш клуб опять поднимется со второго дивизиона и войдет в премьер-лигу, потому что у вас будет фантастический стадион".

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Он также выразил надежду, что Волгоград принесет удачу сборной Англии в первом матче группового этапа мирового первенства с командой Туниса. "Моя первая игра за сборную на чемпионате мира 1998 года во Франции была как раз против Туниса, и мы выиграли тот матч", - добавил Кэмпбелл.

Мэр Волгограда Андрей Косолапов отметил, что в городе знают и любят футбол. "Скоро в Волгоград придет новая страничка нашей истории, которую мы с нетерпением ждем - в июне этого года город будет встречать огромное количество иностранных болельщиков и футболистов. Я очень надеюсь, что все гости уедут с приятными воспоминаниями о нашем добром и гостеприимном городе-герое", - сказал он.

Парк футбола будет работать на Центральной набережной Волгограда в 7 и 8 апреля. Для посетителей организованы мультимедийные викторины с призами, спортивные мастер-классы, игры на открытом воздухе, а также многочисленные спортивные аттракционы. Каждый желающий может сфотографироваться с талисманом чемпионата мира - волком Забивакой.

О чемпионате

Начиная с 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года открывается фестиваль, посетители которого смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на аттракционах и пообщаться с легендами мирового футбола. Фестивали пройдут в Волгограде (7-8 апреля), Саранске (14-15 апреля), Самаре (21-22 апреля), Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая) и Калининграде (2-3 июня). В Москве парк откроется на Красной площади и будет работать на протяжении всего турнира с 17 июня по 15 июля.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На стадионе "Волгоград-Арена" пройдут четыре матча группового этапа мирового первенства: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

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