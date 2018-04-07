"Рубин" победил "Ахмат" в матче 25-го тура РФПЛ

ТАСС, 7 апреля. Казанский "Рубин" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 3:2 в домашнем матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

На 17-й секунде матча нападающий "Ахмата" Магомед Митришев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне РФПЛ, на 86-й минуте он оформил дубль. В составе "Рубина" отличились Ивелин Попов (49) и Сердар Азмун (63, 71).

"Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. "Ахмат" идет 11-м (27), имея игру в запасе. В следующем матче 13 апреля "Ахмат" примет "Тосно" из Ленинградской области, 14 апреля "Рубин" сыграет в гостях с пермским "Амкаром".

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