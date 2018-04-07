Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Рубин" победил "Ахмат" в матче 25-го тура РФПЛ

Спорт
7 апреля, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Рубина"

Футболисты "Рубина"

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 7 апреля. Казанский "Рубин" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 3:2 в домашнем матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Смотрите также

"Рубин" подал жалобу в ФИФА на камерунца Сонга за досрочное расторжение контракта

"Рубин" не давал футболисту Ахметову прямого указания работать в отделе кадров

На 17-й секунде матча нападающий "Ахмата" Магомед Митришев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне РФПЛ, на 86-й минуте он оформил дубль. В составе "Рубина" отличились Ивелин Попов (49) и Сердар Азмун (63, 71).

"Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. "Ахмат" идет 11-м (27), имея игру в запасе. В следующем матче 13 апреля "Ахмат" примет "Тосно" из Ленинградской области, 14 апреля "Рубин" сыграет в гостях с пермским "Амкаром".

{{table.caption}}

{{table.header['cell'+$index]}}
{{row['cell'+$index]}}

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
4
Группировка "Джейш аль-Ислам" возобновила боевые действия против сирийских войск
5
В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию встречи посла с главой МИД
6
В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста
7
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости