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Лыжница Бьорген стала второй в своей последней гонке в карьере

Спорт
7 апреля, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Победительницей стала Рангиль Хага, третье время показала Астрид Якобсен

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Марит Бьорген

Марит Бьорген

© EPA/ANDERS WIKLUND

ТАСС, 7 апреля. Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген заняла второе место в гонке на дистанции 30 км на соревнованиях в норвежской Алте, которые стали для нее последними в карьере. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 21 минуту 30,5 секунды.

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Победительницей стала Рангиль Хага (1:20.59,3), третье время показала Астрид Якобсен (1:22.43,3).

По количеству наград Бьорген является рекордсменкой зимних Олимпиад. В общей сложности на счету лыжницы 15 олимпийских медалей - восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые. По числу завоеванных наград высшего достоинства Бьорген сравнялась с двумя соотечественниками - биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, но обошла обоих по общему количеству олимпийских медалей. Ранее на этой неделе 38-летняя лыжница объявил о том, что уходит из спорта.

Норвежка является 18-кратной чемпионкой мира, пятикратным серебряным призером и трижды - бронзовым. Четыре раза Бьорген выигрывала общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. В 2015 году она выиграла лыжную многодневную гонку "Тур де Ски".

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