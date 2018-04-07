"Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" в матче первенства ФНЛ

ТАСС, 7 апреля. Самарские "Крылья Советов" одержали крупную победу над московским "Спартаком-2" со счетом 5:1 в домашнем матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей забитыми мячами отметились Сергей Самодин (21-я минута), Александр Соболев (72, 77, 90) и Георгий Зотов (80). У проигравших отличился Александр Руденко (69). "Крылья Советов" не проигрывают в ФНЛ на протяжении девяти матчей. Безвыигрышная серия "Спартака-2" достигла 12 встреч.

В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают второе место, набрав 67 очков и одно очко проигрывая лидеру чемпионата - красноярскому "Енисею". "Спартак-2" с 35 очками идет 13-м.

В следующем туре "Крылья Советов" в гостях сыграют с калининградской "Балтикой", "Спартак-2" примет томскую "Томь". Обе встречи пройдут 11 апреля.

Результаты других матчей игрового дня:

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Енисей (Красноярск) - 0:1;

"Томь" (Томск) - "Тамбов" - 0:0;

"Ротор-Волгоград" - "Факел" (Воронеж) - 0:0;

"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Балтика" (Калининград) - 1:2;

"Шинник" (Ярославль) - "Тюмень" - 2:0.