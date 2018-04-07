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Власти Крыма могут выкупить у ФИФА права на фан-зоны ЧМ-2018 и переименовать их

Спорт
7 апреля, 16:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Фан-зоны на чемпионате мира официально называются площадками фестиваля болельщиков

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МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Власти Крымского полуострова рассматривают возможность приобретения у Международной федерации футбола (ФИФА) прав на организацию фан-зон чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

В январе Ветоха рассказал ТАСС, что ФИФА дала устное согласие на организацию минимум двух фан-зон на территории Крыма во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

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"Есть проблемы, потому что в фан-зоне должна присутствовать только спонсорская реклама, а у нас нет многих официальных дилеров и сетей. Думаем выкупить права на фан-зону и назвать ее по-другому. По деньгам выйдет примерно от тысячи до пяти тысяч долларов за одну площадку. Возникнет вопрос по официальной символике, но его пытаемся решить, ведем переговоры", - сказал глава региональной организации.

"Крымский футбольный союз лично отказался этим заниматься, все нюансы больше решаются Министерствами спорта и туризма. Знаю, что Севастополь объявил конкурс по организации, готов дать денег и ищет людей. В Ялте планируется фан-зона на набережной, но ее надо согласовать с администрацией города. Также желание организовать площадку высказывал Симферополь", - отметил Ветоха.

Фан-зоны на чемпионате мира официально называются площадками фестиваля болельщиков. Они будут организованы в каждом городе, принимающем матчи турнира. На специальных площадях будут установлены большие экраны, на которых будут транслироваться игры мирового первенства, а также палатки с официальной атрибутикой и продукцией спонсоров чемпионата. Попасть в фан-зоны смогут все желающие.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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