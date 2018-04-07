Хачанов: австрийцы прыгнули выше головы, обыграв российскую пару в Кубке Дэвиса

МОСКВА, 7 апреля. Австрийские теннисисты Юрген Мельцер и Филипп Освальд прыгнули выше головы, победив россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева в игре Кубка Дэвиса в Москве. Об этом Хачанов заявил журналистам.

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли австрийцам Юргену Мельцеру и Филиппу Освальду в третьей игре матча второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу австрийцев. Счет в матче стал 2-1 в пользу сборной Австрии.

"Нам чуть-чуть не хватило для победы. Не реализовали свои моменты и они сыграли практически выше своей головы, - сказал Хачанов. - Выдержали наш ритм, наш темп, отлично играли на приеме".

"Нельзя сказать, что мы плохо сыграли. Нельзя из 100 матчей выигрывать все", - добавил теннисист.

Победитель матча Россия - Австрия в сентябре сыграет в стыковом матче за право выступить в Мировой группе Кубка Дэвиса в 2019 году.