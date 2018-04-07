Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хачанов: австрийцы прыгнули выше головы, обыграв российскую пару в Кубке Дэвиса

Спорт
7 апреля, 16:55 UTC+3 МОСКВА

Юрген Мельцер и Филипп Освальд победили Карена Хачанова и Андрея Рублева со счетом 6:3, 7:6 (7:3)

Поделиться
Материал из 1 страницы
Карен Хачанов

Карен Хачанов

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. Австрийские теннисисты Юрген Мельцер и Филипп Освальд прыгнули выше головы, победив россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева в игре Кубка Дэвиса в Москве. Об этом Хачанов заявил журналистам.

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли австрийцам Юргену Мельцеру и Филиппу Освальду в третьей игре матча второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу австрийцев. Счет в матче стал 2-1 в пользу сборной Австрии.

"Нам чуть-чуть не хватило для победы. Не реализовали свои моменты и они сыграли практически выше своей головы, - сказал Хачанов. - Выдержали наш ритм, наш темп, отлично играли на приеме".

"Нельзя сказать, что мы плохо сыграли. Нельзя из 100 матчей выигрывать все", - добавил теннисист.

Победитель матча Россия - Австрия в сентябре сыграет в стыковом матче за право выступить в Мировой группе Кубка Дэвиса в 2019 году.

Смотрите также

Донской встретится с австрийцем Мельцером в одиночной игре матча Кубка Дэвиса

Сборная Австрии вышла вперед в матче Кубка Дэвиса с россиянами, победив в парной встрече

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
4
Группировка "Джейш аль-Ислам" возобновила боевые действия против сирийских войск
5
В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию встречи посла с главой МИД
6
В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста
7
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости