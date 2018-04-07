Рублев хотел в парной игре Кубка Дэвиса с австрийцами реабилитироваться за проигрыш Новаку

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев разочарован, что не смог в парной встрече Кубка Дэвиса с австрийцами реабилитироваться за поражение в одиночной игре. Об этом Рублев сказал журналистам.

В субботу Карен Хачанов и Рублев проиграли австрийцам Юргену Мельцеру и Филиппу Освальду в третьей игре матча второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу австрийцев. Счет в матче стал 2-1 в пользу сборной Австрии. В пятницу Рублев проиграл австрийцу Деннису Новаку.

"Хотелось реабилитироваться за неудачу накануне, хотелось принести очко в паре, но не удалось. Мы изначально не были фаворитами в паре, и результат не является удивительным, хотя у нас были возможности. Соперники были сильны, а один из них [Мельцер] как раз специализируется на парной игре", - сказал Рублев.

"В плане физики и психологии я чувствовал себя хорошо. Было все нормально и с концентрацией внимания", - добавил он.

Победитель матча Россия - Австрия в сентябре сыграет в стыковом матче за право выступить в Мировой группе в 2019 году.