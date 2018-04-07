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"Оренбург" победил "Химки" в матче ФНЛ и вышел на второе место

Спорт
7 апреля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Единственный гол в матче забил Хасан Мамтов

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ТАСС, 7 апреля. "Оренбург" одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 1:0 в выездном матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный гол в матче на 41-й минуте забил Хасан Мамтов.

"Оренбург" опередил самарские "Крылья Советов" и поднялся на второе место в ФНЛ, которое позволяет напрямую получить право на участие в Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) в следующем сезоне. В активе оренбургской команды 67 очков. "Крылья Советов" на своем счету имеют также 67 очков, но уступают "Оренбургу" по результатам личных встреч. "Химки" набрали 36 очков и занимают 12-е место в таблице.

В следующем матче "Оренбург" 11 апреля на своем поле примет астраханский "Волгарь". "Химки" в тот же день на выезде сыграют с "Тамбовом".

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