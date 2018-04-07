Минск официально подал заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году

МИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Белоруссия официально подала заявку на проведение у себя Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Белорусской федерации шахмат Игорь Клевко.

В Минске проходит заседание президентского совета Международной шахматной федерации (FIDE), в рамках которой состоялась презентация белорусской заявки с участием министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, председателя Мингорисполкома Андрея Шореца, вице-президента FIDE Георгиоса Макропулоса.

"7 апреля министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук передал заявку Георгиосу Макропулосу на проведение в 2022 году Всемирной шахматной олимпиады в Белоруссии, - сообщил Клевко. - Церемония состоялась в минской городской ратуше в присутствии членов президентского совета FIDE, которые прибыли на свое заседание в Минск".

Гостям также показали одно из самых современных мультифункциональных сооружений для проведения спортивных и культурно-развлекательных мероприятий не только в Белоруссии, но и Европы - "Минск-Арену".

"По словам Макропулоса, шансы Минска очень высоки и он готов его рекомендовать для принятия олимпиады в 2022 году", - отметил Клевко. По его словам, пока официально заявку подала только Белоруссия, и это "большой плюс, что она стала первой претендентской". Клевко напомнил, что заявки FIDE принимает до 31 мая этого года. Кроме Белоруссии, на организацию турнира уже претендуют Китай, ОАЭ и Тунис.

"Если наша заявка будет одобрена, то накануне олимпиады по традиции в Минске должен будет пройти Кубок мира среди мужчин, который собирает 64 сильнейших шахматистов мира", - отметил представитель Белорусской федерации шахмат. Решение о месте проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году будет принято на конгрессе FIDE, который пройдет в Батуми (Грузия) в конце сентября этого года.