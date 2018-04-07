Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минск официально подал заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году

Спорт
7 апреля, 18:13 UTC+3 МИНСК МИНСК 7, апреля. /ТАСС

Кроме Белоруссии, на организацию турнира уже претендуют Китай, ОАЭ и Тунис

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/PIROSCHKA VAN DE WOUW

МИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Белоруссия официально подала заявку на проведение у себя Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Белорусской федерации шахмат Игорь Клевко.

В Минске проходит заседание президентского совета Международной шахматной федерации (FIDE), в рамках которой состоялась презентация белорусской заявки с участием министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, председателя Мингорисполкома Андрея Шореца, вице-президента FIDE Георгиоса Макропулоса.

Смотрите также

Витюгов сыграл вничью с Вашье-Лагравом на шахматном супертурнире в Германии

Витюгов сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань на шахматном супертурнире в Германии

Витюгов сыграл вничью с Анандом на шахматном супертурнире в Германии

"7 апреля министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук передал заявку Георгиосу Макропулосу на проведение в 2022 году Всемирной шахматной олимпиады в Белоруссии, - сообщил Клевко. - Церемония состоялась в минской городской ратуше в присутствии членов президентского совета FIDE, которые прибыли на свое заседание в Минск".

Гостям также показали одно из самых современных мультифункциональных сооружений для проведения спортивных и культурно-развлекательных мероприятий не только в Белоруссии, но и Европы - "Минск-Арену".

"По словам Макропулоса, шансы Минска очень высоки и он готов его рекомендовать для принятия олимпиады в 2022 году", - отметил Клевко. По его словам, пока официально заявку подала только Белоруссия, и это "большой плюс, что она стала первой претендентской". Клевко напомнил, что заявки FIDE принимает до 31 мая этого года. Кроме Белоруссии, на организацию турнира уже претендуют Китай, ОАЭ и Тунис.

"Если наша заявка будет одобрена, то накануне олимпиады по традиции в Минске должен будет пройти Кубок мира среди мужчин, который собирает 64 сильнейших шахматистов мира", - отметил представитель Белорусской федерации шахмат. Решение о месте проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году будет принято на конгрессе FIDE, который пройдет в Батуми (Грузия) в конце сентября этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, несколько человек погибли
2
Британский МИД пообещал рассмотреть просьбу РФ о встрече Яковенко и Джонсона
3
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
"Краснодар" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу
6
В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста
7
Как христиане всего мира ждали схождения Благодатного огня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости