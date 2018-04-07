Россияне и австрийцы не будут проводить лишенную турнирного значения встречу Кубка Дэвиса

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Капитаны сборных России и Австрии отказались от пятой встречи в матче второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России (ФТР).

Ранее австрийцы вышли вперед со счетом 3-1 и обеспечили себе победу в противостоянии. На субботу был запланирован матч между Даниилом Медведевым и Деннисом Новаком, который оказалась лишен турнирного значения.

"Капитаны команд приняли решение не проводить пятую игру в матче", - заявили в ФТР.

Россияне потеряли место в элитном дивизионе Кубка Дэвиса в прошлом году, сначала проиграв сербам в первом круге, а затем уступив венграм в стыковом матче.

Сборная России последний раз побеждала в Кубке Дэвиса в 2006 году.