Футболист "Краснодара" Шатов получил травму четырехглавой мышцы бедра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Олег Шатов во время матча чемпионата России против "Зенита" получил повреждение четырехглавой мышцы бедра. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев.

В субботу "Краснодар" на выезде обыграл санкт-петербургский "Зенит" со счетом 2:1. Шатов забил первый гол своей команды и был заменен на 79-й минуте. После замены 27-летний футболист сидел на скамейке с перевязанным коленом и плакал.

"Не знаю, почему Шатов плакал. У него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Если она просто забилась, то, думаю, это не очень страшно. Подробнее покажет только углубленное обследование", - рассказал Мусаев.

"Не могу знать, какая заряженность у него будет перед другими играми, но тут он сказал, что вышел играть за "Краснодар", а не против "Зенита", - добавил тренер.

Шатов выступает за "Краснодар" на правах аренды, права на него принадлежат петербургскому клубу. Футболист перешел в "Зенит" летом 2013 года из махачкалинского "Анжи". За петербургскую команду он провел 155 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 33 голевые передачи. В составе "Зенита" Шатов стал чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и дважды - Суперкубка страны (2015, 2016). За сборную России игрок провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.