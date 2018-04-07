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СМИ: "Зенит" подал жалобу в ФИФА на турецкий "Трабзонспор" из-за трансфера Шейдаева

Спорт
7 апреля, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Согласно жалобе петербургского клуба, "Трабзонспор" до сих пор не оплатил трансфер 22-летнего игрока

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ТАСС, 7 апреля. Российский "Зенит" подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на турецкий "Трабзонспор" из-за трансфера азербайджанского нападающего Рамиля Шейдаева. Об этом сообщает азербайджанский портал Azerisport.

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По сообщению издания, согласно жалобе петербургского клуба, "Трабзонспор" до сих пор не оплатил трансфер 22-летнего Шейдаева. Турецкий клуб купил нападающего за €169 тыс.

В августе 2016 года Шейдаев получил азербайджанский паспорт и направил запрос в ФИФА для смены футбольного гражданства. Шейдаев с 16 лет привлекался к выступлениям за юниорскую и молодежную сборные России, а в составе юношеской команды России (до 17 лет) в 2013 году выиграл чемпионат Европы. Комитет по статусу игроков принял решение разрешить Шейдаеву выступать за сборную Азербайджана.

Шейдаев 12 июля 2016 года подписал четырехлетний контракт с "Трабзонспором". За свою карьеру в "Зените" он провел 13 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи. В феврале 2017 года "Трабзонспор" отдал Шейдаева в аренду в словацкую "Жилину". В сентябре 2017 года форвард был отдан в аренду в азербайджанский "Карабах", за который провел 10 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями.

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