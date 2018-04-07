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Манчини не станет менять мнения о Шатове после его гола в ворота "Зенита"

Спорт
7 апреля, 19:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, апреля. /ТАСС

В субботу "Зенит" на своем поле проиграл "Краснодару" со счетом 1:2, Шатов забил первый гол своей команды

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Олег Шатов забил "Зениту" в матче чемпионата России, но главный тренер петербуржцев Роберто Манчини не станет менять о нем своего мнения. Об этом итальянский специалист заявил на пресс-конференции.

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Футболист "Краснодара" Шатов получил травму четырехглавой мышцы бедра

В субботу "Зенит" на своем поле проиграл "Краснодару" со счетом 1:2. Шатов забил первый гол своей команды и был заменен на 79-й минуте из-за травмы. Полузащитник выступает за "Краснодар" на правах аренды, права на него принадлежат петербургскому клубу. Манчини был инициатором того, чтобы футболист ушел в аренду.

"Мое решение по Шатову не может поменяться после одного гола", - сказал тренер.

Шатов перешел в "Зенит" летом 2013 года из махачкалинского "Анжи". За петербургскую команду он провел 155 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 33 голевые передачи. В составе "Зенита" Шатов стал чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и дважды - Суперкубка страны (2015, 2016). За сборную России игрок провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.

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