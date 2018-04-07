Около 6 тысяч человек посетили Парк футбола в Волгограде в первый день работы

ВОЛГОГРАД, 7 апреля. /ТАСС/. Парк футбола чемпионата мира 2018 года в Волгограде, который открылся в субботу на Центральной набережной города, в первый день работы посетили около 6 тысяч гостей, сообщили ТАСС организаторы. Неделю назад Парк футбола открылся в Ростове-на-Дону, там в первый день работы праздник собрал порядка 5 тысяч участников и зрителей.

Среди почетных гостей Парка футбола в Волгограде - бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл, послы Волгограда на ЧМ-2018 - олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко и известные в прошлом игроки волгоградского "Ротора" Александр Никитин и Олег Веретенников. Они раздавали автографы, а официальный талисман турнира волк Забивака делал со всеми селфи.

Центральная набережная Волги расположена в самом центре Волгограда и, также как Мамаев курган, является визитной карточкой города. Здесь во время ЧМ-2018 будет организован Фестиваль болельщиков, на котором одномоментно смогут находиться, по данным областных властей, 15 тысяч человек.

Сразу после церемония открытия парка Кэмпбелл решил сразиться с роботом-вратарем, это собрало большую очередь из желающих увидеть игру бывшего игрока сборной Англии с робокипером. Робот реагирует на мяч быстрее любого вратаря в мире благодаря специальной камере и датчикам, заявили организаторы. В свое время ему пытались забить гол такие звезды мирового футбола, как форварды Лионель Месси и Неймар, однако им это удалось далеко не сразу. А вот ветеран английского футбола смог это сделать со второго удара, что вызвало настоящий восторг у зрителей.

Не оплошал и легендарный ветеран волгоградского "Ротора" Веретенников, но он смог "пробить" робокипера только с седьмого удара по воротам. На вопрос журналистов о перспективах сборной России на ЧМ-2018, Веретенников ответил, что "в первую очередь надо выйти по итогам групповых игр в плей-офф, очень надеемся на это, а затем уже ставить другие задачи".

Солнце, сувениры, фото с Забивакой

Солнечная теплая погода, которая выдалась в Волгограде в субботу, самым благоприятным образом повлияла и на количество участников праздника, и на их настроение. На протяжении дня по парку гулял талисман чемпионата мира волк Забивака, к которому, также как к Кэмбеллу, Веретенникову и Никитину, выстраивалась очередь за фото.

В парке можно было приобрести сувениры с официальной символикой. Например, 58-летний житель Вологограда Валерий Фатеев купил внуку мяч на память о сегодняшнем празднике. "Кроме того, я уже купил билеты на два матча ЧМ-2018 в Волгограде - обязательно пойдем с внуком на наш новый 45-тысячный стадион "Волгоград-Арена". А после чемпионата будем туда на матчи нашего любимого "Ротора" ходить", - сказал волгоградец.

Также в парке была представлена площадка для фристайла, где уличные футболисты показывали свое мастерство. Гости парка смогли получить сувенирную аккредитационную карту со своей фотографией и выиграть призы, а самые подготовленные, ответив на вопросы ведущего о футболе, смогли выиграть даже билеты на матчи ЧМ-2018.

О чемпионате и парке

Начиная с 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года открывается фестиваль, посетители которого смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на аттракционах и пообщаться с легендами мирового футбола. Фестивали пройдут в Волгограде (7-8 апреля), Саранске (14-15 апреля), Самаре (21-22 апреля), Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая) и Калининграде (2-3 июня). В Москве парк откроется на Красной площади и будет работать на протяжении всего турнира с 17 июня по 15 июля.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На стадионе "Волгоград-Арена" пройдут четыре матча группового этапа мирового первенства: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).