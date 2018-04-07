Манчини сообщил, что не будет просить о выплате неустойки, если решит покинуть "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини не станет просить денег, если решит уйти из команды. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В субботу "Зенит" на своем поле проиграл "Краснодару" со счетом 1:2. В последних пяти матчах петербуржцы лишь один раз победили, три раза сыграли вничью и однажды проиграли.

"Я не заинтересован в неустойке. Если я решу уйти, то неустойки требовать не буду, не заинтересован в деньгах "Зенита", - сказал тренер.

"В последних поражениях не виновата "физика", выигрывают те, кто забивает. Логично, что, когда ты не забиваешь три-четыре момента, а счет 1:1, во втором тайме становится намного тяжелее. Даже мальчики, подающие мячи, забили бы в наших моментах. Я заинтересован в том, чтобы сделать игроков "Зенита" топ-уровня, поэтому главное, чтобы они слушали меня", - отметил итальянец.

Манчини возглавил "Зенит" летом прошлого года, подписав контракт на два года с возможностью продления соглашения еще на один сезон. При нем петербургский клуб в текущем сезоне выбыл из Кубка России и Лиги Европы, команда после 25 туров чемпионата страны занимает пятое место в турнирной таблице.