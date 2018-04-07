Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заболотный: футболисты "Зенита" не должны говорить про невезение в матче с "Краснодаром"

Спорт
7 апреля, 19:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, апреля. /ТАСС

В субботу клуб из Санкт-Петербурга на своем поле проиграл "Краснодару" со счетом 1:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки "Зенита" Антон Заболотный (слева) и "Краснодара" Маурисио Перейра

Игроки "Зенита" Антон Заболотный (слева) и "Краснодара" Маурисио Перейра

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Невезение является слабым оправданием для футболистов "Зенита" после поражения в матче с "Краснодаром". Такое мнение журналистам высказал нападающий петербургского клуба Антон Заболотный.

Смотрите также

Манчини сообщил, что не будет просить о выплате неустойки, если решит покинуть "Зенит"

Манчини не станет менять мнения о Шатове после его гола в ворота "Зенита"

"Краснодар" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

В субботу "Зенит" на своем поле проиграл "Краснодару" со счетом 1:2. "Это полностью наша вина, кроме как на нас, она больше ни на ком не лежит. Буду слабо выглядеть, если скажу, что это было невезение", - сказал Заболотный.

Последний раз "Зенит" дома выиграл 22 февраля в Лиге Европы у шотландского "Селтика". "Неудачные серии бывают, что-то может не получаться, но такие серии когда-то заканчиваются. Сегодняшнее поражение уверенности не добавляет, но мы будем стараться. Мы большой клуб, поэтому должны выходить из таких кризисов", - отметил форвард.

Игрокам "Зенита" было психологически тяжело в матче с "Краснодаром" из-за упущенных голевых моментов в начале встречи, отметил защитник хозяев Бранислав Иванович. "Мы боролись до конца, пропустили, потеряли нить игры. Но у нас есть еще шансы, от которых нельзя отказываться", - подчеркнул сербский футболист.

В турнирной таблице "Зенит" занимает пятое место, набрав 42 очка в 24 матчах. В следующем туре петербургский клуб 14 апреля примет махачкалинский "Анжи".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста
5
СМИ: канадцы собрали около $328 тыс. в помощь семьям хоккеистов-юниоров, попавших в ДТП
6
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
7
Манчини: футболист "Зенита" Заболотный играет на низком уровне, ему нужно тренироваться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости