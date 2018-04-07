Заболотный: футболисты "Зенита" не должны говорить про невезение в матче с "Краснодаром"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Невезение является слабым оправданием для футболистов "Зенита" после поражения в матче с "Краснодаром". Такое мнение журналистам высказал нападающий петербургского клуба Антон Заболотный.

В субботу "Зенит" на своем поле проиграл "Краснодару" со счетом 1:2. "Это полностью наша вина, кроме как на нас, она больше ни на ком не лежит. Буду слабо выглядеть, если скажу, что это было невезение", - сказал Заболотный.

Последний раз "Зенит" дома выиграл 22 февраля в Лиге Европы у шотландского "Селтика". "Неудачные серии бывают, что-то может не получаться, но такие серии когда-то заканчиваются. Сегодняшнее поражение уверенности не добавляет, но мы будем стараться. Мы большой клуб, поэтому должны выходить из таких кризисов", - отметил форвард.

Игрокам "Зенита" было психологически тяжело в матче с "Краснодаром" из-за упущенных голевых моментов в начале встречи, отметил защитник хозяев Бранислав Иванович. "Мы боролись до конца, пропустили, потеряли нить игры. Но у нас есть еще шансы, от которых нельзя отказываться", - подчеркнул сербский футболист.

В турнирной таблице "Зенит" занимает пятое место, набрав 42 очка в 24 матчах. В следующем туре петербургский клуб 14 апреля примет махачкалинский "Анжи".