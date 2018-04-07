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Манчини: футболист "Зенита" Заболотный играет на низком уровне, ему нужно тренироваться

Спорт
7 апреля, 19:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, апреля. /ТАСС

Нападающий не может забить за петербургский клуб уже на протяжении восьми матчей в различных турнирах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Антон Заболотный показывает игру низкого уровня, он должен больше тренироваться. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини.

В субботу "Зенит" на своем поле проиграл "Краснодару" со счетом 1:2 в матче чемпионата России.

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"Я очень разочарован Эмилиано Ригони и в меньшей степени Себастьяном Дриусси, потому что он молодой, у него еще есть задел. В будущем, думаю, он может стать хорошим нападающим. Разочарован линией атаки, последние голы забивают у нас защитники, а это неприемлемо. Заболотному, как Дриусси с Ригони, тяжело: он играет на низком уровне, ему нужно много тренироваться, ведь он пришел в такую большую команду, как "Зенит", - заявил Манчини.

"Что касается болельщиков, приношу им свои извинения, - продолжил тренер. - Здесь есть часть моей вины, так как я плохо тренирую футболистов. Я всегда боролся и буду бороться до самого конца, но проблемы "Зенита" в том, что мы потеряли огромное количество ключевых игроков: Александр Кокорин, Эмануэль Маммана, Далер Кузяев, не играющий в полную силу. Мы не можем забить гол: не забивает Кокорин - не забивает никто, по этим причинам болельщики не получают то, чего хотят".

Заболотный перешел в "Зенит" в декабре прошлого года из "Тосно", подписав контракт сроком на 3,5 года. 26-летний нападающий не может забить за петербургский клуб уже на протяжении восьми матчей в различных турнирах. Ранее "Зенит" отдал в аренду в тульский "Арсенал" другого форварда - Артема Дзюбу, который уже четыре раза отличился за свою новую команду.

После 25 туров чемпионата России "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 42 очка и имея одну игру в запасе.

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