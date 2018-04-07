"Зенит" победил "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС, 7 апреля. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

За семь секунд до конца матча "Локомотив-Кубань" вел в счете 78:77. На последней секунде встречи американский форвард "Зенита" Дрю Гордон забросил победный двухочковый в корзину соперника. Гордон подобрал мяч после того, как в последней атаке баскетболисты санкт-петербургского клуба дважды подряд не смогли поразить кольцо краснодарской команды.

Самым результативными игроком матча стал российский форвард "Зенита" Сергей Карасев, набравший 17 очков и сделавший четыре результативные передачи. Гордон набрал 12 очков и сделал девять подборов.

"Зенит" опередил "Локомотив-Кубань" в таблице и вышел на третье место. В активе санкт-петербургской команды 13 побед при пяти поражениях. "Локомотив-Кубань" опустился на четвертую позицию, в активе команды 13 побед и пять поражений. Краснодарский клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах Единой лиги ВТБ.

В следующем матче 16 апреля "Зенит" на своей площадке примет таллинский "Калев". "Локомотив-Кубань" 22 апреля дома сыграет с пермской "Пармой".