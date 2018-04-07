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Классон: футболисты "Краснодара" заслужили победу в матче с "Зенитом"

Спорт
7 апреля, 19:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, апреля. /ТАСС

"Краснодар" в матче 25-го тура чемпионата России обыграл "Зенит" на выезде со счетом 2:1. Классон стал автором победного гола

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Игроки "Краснодара" Виктор Классон (слева) и Олег Шатов

Игроки "Краснодара" Виктор Классон (слева) и Олег Шатов

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" были достойны победы над "Зенитом". Такое мнение журналистам высказал полузащитник краснодарцев Виктор Классон.

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"Краснодар" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

"Краснодар" в матче 25-го тура чемпионата России обыграл "Зенит" на выезде со счетом 2:1. Классон стал автором победного гола.

"Игра сложилась для нас хорошо. Нам повезло, что первый тайм завершился для нас со счетом 1:1, потому что мы не очень хорошо сыграли. У нас было много ошибок в передачах, часто теряли мяч. Но во втором тайме мы сыграли уже лучше, считаю, что итоговый счет мы заслужили", - сказал швед.

"Во второй половине игры мы стали играть лучше, лучше контролировали мяч, создали больше опасных моментов. Маурисио, Смолов, Вандерсон могли забить. Был такой отрезок игры, когда она могла пойти в любом направлении, но в итоге нам чуть-чуть повезло, что выиграли", - подчеркнул Классон.

В турнирной таблице "Зенит" занимает пятое место, набрав 42 очка в 24 играх. "Краснодар" с 44 очками (25 игр) расположился строчкой выше. В следующем туре "Зенит" примет махачкалинский "Анжи", "Краснодар" также дома сыграет с тульским "Арсеналом". Обе встречи пройдут 14 апреля.

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