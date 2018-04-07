Российская команда "Парадиз" стала бронзовым призером ЧМ по синхронному фигурному катанию

ТАСС, 7 апреля. Российская команда "Парадиз" завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию, который завершился в Стокгольме.

За произвольную программу россиянки получили 124,92 балла, заняв четвертое место. По сумме двух программ команда набрала 200,97 балла. Победу одержала Marigold Ice Unity из Финляндии (209,02), второй стала шведская команда Surprise (207,99). Другая российская команда "Татарстан" стала шестой (192,46).

Команда "Парадиз" четвертый раз подряд завоевывает медали мирового первенства. В 2015 году россиянки стали третьими, а в 2016 и в 2017 годах становились чемпионками. "Парадиз" является единственной российской командой, которая завоевывала медали чемпионата мира.

Синхронное фигурное катание не является олимпийской дисциплиной, однако чемпионаты мира под эгидой Международного союза конькобежцев в этом виде проводятся с 2000 года. По правилам синхронного фигурного катания на льду выступают по 16 человек, из них не более шести мужчин. Однако большинство команд включает в состав лишь одного-двух мужчин.

В 2019 году чемпионат мира пройдет в апреле в Хельсинки. В 2020 году мировое первенство примет американский город Колорадо-Спрингс.