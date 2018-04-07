Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Браташ связал поражение хоккеистов олимпийской сборной России от немцев с неопытностью

Спорт
7 апреля, 20:18 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, апреля. /ТАСС

В субботу российские хоккеисты уступили команде Германии со счетом 3:4 в овертайме

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ

Главный тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ

© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 7 апреля. /ТАСС/. Нехватка опыта стала ключевым фактором поражения олимпийской сборной России в матче хоккейного Евровызова против команды Германии. Таким мнением с журналистами поделился тренер российской сборной Олег Браташ.

В субботу российские хоккеисты уступили команде Германии со счетом 3:4 в овертайме. Днем ранее олимпийская сборная России выиграла у немцев - 4:1.

Смотрите также

Хоккеисты олимпийской сборной России в овертайме уступили немцам в матче Евровызова

Кагарлицкий: недостаток игровой практики сказался на хоккеистах РФ в матче с немцами

Хоккеисты олимпийской сборной России победили немцев в матче Евровызова в Сочи

"Сегодня была совсем другая игра, соперник был совсем в другом состоянии. Они сегодня сыграли в ту игру, в которую мы вчера играли, а мы не делали того, что вчера. Видимо, ребята подумали, что все пойдет своим чередом, и это я связываю с неопытностью, с молодостью наших хоккеистов. Они только получают нужный опыт, видимо, у них сидело в голове, что вчера было большое преимущество", - сказал Браташ.

"Для получения опыта эта сборная и существует. Очень много новичков у нас, мы их смотрим, мы делаем выводы по игрокам, кто понимает, кто не понимает меру ответственности, которая лежит на игроке, когда он представляет свою страну. Тренерский штаб анализирует, кто готов к ответственности, а кто пока не отвечает этому уровню", - добавил он.

По ходу матча травму получил нападающий российской команды Павел Падакин. "Травма несерьезная, но на лечение потребуется время. Нам нужно будет его заменить, что мы и сделаем", - отметил Браташ.

14-15 апреля олимпийская команда России проведет еще два матча Евровызова - в Йёвике против сборной Норвегии. Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными - России, Швеции, Финляндии и Чехии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста
5
СМИ: канадцы собрали около $328 тыс. в помощь семьям хоккеистов-юниоров, попавших в ДТП
6
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
7
Манчини: футболист "Зенита" Заболотный играет на низком уровне, ему нужно тренироваться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости