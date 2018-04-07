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Хохлачев: расслабленность помешала хоккеистам олимпийской сборной России обыграть немцев

Спорт
7 апреля, 20:38 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, апреля. /ТАСС

В субботу россияне уступили команде Германии со счетом 3:4 в овертайме

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Игроки олимпийской сборной России Павел Падакин (слева на первом плане), Александр Хохлачев (справа на первом плане) и сборной Германии Фабио Вагнер (слева на втором плане) и Дастин Штральмайер (вратарь)

Игроки олимпийской сборной России Павел Падакин (слева на первом плане), Александр Хохлачев (справа на первом плане) и сборной Германии Фабио Вагнер (слева на втором плане) и Дастин Штральмайер (вратарь)

© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 7 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты олимпийской сборной России были немного расслаблены в матче Евровызова с командой Германии, что и привело к итоговому поражению. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской команды Александр Хохлачев.

В субботу россияне уступили команде Германии со счетом 3:4 в овертайме. Днем ранее олимпийская сборная России выиграла у немцев - 4:1.

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"Понятно, что сыграли не так хорошо, как вчера. Повели со счетом 3:1, расслабились, сами виноваты. Немцы дожали, им повезло в овертайме. Они играли лучше нас, но самое главное, что мы не показали ту игру, которую показали вчера. Мы сами отдали им инициативу", - отметил Хохлачев.

14-15 апреля олимпийская команда России проведет еще два матча Евровызова - в Йёвике против сборной Норвегии. "Нужно выходить играть, показывать хороший хоккей, помогать команде. С Норвегией тоже будут тяжелые игры, поэтому готовимся дальше", - отметил хоккеист.

По мнению защитника олимпийской сборной России Николая Демидова, ему и его партнерам не хватило дисциплинированности. "Мы вели в две шайбы и должны были выигрывать этот матч, но немного расслабились, упустили нужные моменты, когда могли довести счет до крупного. Нам не хватило немного дисциплинированности, все по чуть-чуть недоработали, из-за этих мелочей и сложился такой печальный результат. Нужно играть до конца, это самый главный вывод из этого поражения", - заявил он.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея, проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными - России, Швеции, Финляндии и Чехии.

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