Витюгов сыграл вничью с Ароняном на шахматном супертурнире в Германии

ТАСС, 7 апреля. Российский гроссмейстер Никита Витюгов черными фигурами сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в седьмом туре супертурнира в Германии.

В другой партии американец Фабиано Каруана обыграл француза Максима Вашье-Лаграва. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен одержал победу над Аркадием Найдичем из Азербайджана. Индиец Вишванатан Ананд сыграл вничью с немцем Георгом Майером, а китаянка Хоу Ифань - с Маттиасом Блюбаумом из Германии.

Каруана вышел в единоличные лидеры соревнований, набрав пять очков. Далее идут Витюгов, Карлсен (оба - по 4,5 очка), Вашье-Лаграв, Аронян (по 4), Блюбаум (3,5), Найдич, Ананд, Хоу Ифань (по 2,5) и Майер (2).

В марте Каруана одержал победу на турнире претендентов, получив право встретиться с Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который пройдет в Лондоне с 9 по 28 ноября.

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг - Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 9 апреля.