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Витюгов сыграл вничью с Ароняном на шахматном супертурнире в Германии

Спорт
7 апреля, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

В другой партии американец Фабиано Каруана обыграл француза Максима Вашье-Лаграва

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ТАСС, 7 апреля. Российский гроссмейстер Никита Витюгов черными фигурами сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в седьмом туре супертурнира в Германии.

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Витюгов сыграл вничью с Вашье-Лагравом на шахматном супертурнире в Германии

Витюгов сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань на шахматном супертурнире в Германии

В другой партии американец Фабиано Каруана обыграл француза Максима Вашье-Лаграва. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен одержал победу над Аркадием Найдичем из Азербайджана. Индиец Вишванатан Ананд сыграл вничью с немцем Георгом Майером, а китаянка Хоу Ифань - с Маттиасом Блюбаумом из Германии.

Каруана вышел в единоличные лидеры соревнований, набрав пять очков. Далее идут Витюгов, Карлсен (оба - по 4,5 очка), Вашье-Лаграв, Аронян (по 4), Блюбаум (3,5), Найдич, Ананд, Хоу Ифань (по 2,5) и Майер (2).

В марте Каруана одержал победу на турнире претендентов, получив право встретиться с Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который пройдет в Лондоне с 9 по 28 ноября.

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг - Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 9 апреля.

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