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Тарпищев: сборная России сможет вернуться в элиту Кубка Дэвиса и побороться за трофей

Спорт
7 апреля, 21:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Россияне не смогли выйти в стыковые матчи за право принять участие в Мировой группе в 2019 году

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России способна вернуться в элиту Кубка Дэвиса и побороться за титул через несколько лет. Об этом ТАСС заявил капитан команды и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В субботу сборная России со счетом 1-3 уступила команде Австрии в матче второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. Россияне не смогли выйти в стыковые матчи за право принять участие в Мировой группе в 2019 году.

"Поражение от австрийцев должно стать уроком, и это не трагедия, - сказал Тарпищев. - У нас молодая, перспективная команда, и отличный климат в коллективе. Я не раз говорил, что у этой сборной большое будущее - через года три она способна будет вернуться в элиту и бороться за Кубок Дэвиса".

Сборная России сыграет с командой Белоруссии в матче Кубка Дэвиса за право сохранить место в первой группе Европейско-африканской зоны. Матч пройдет в России в сентябре. Точная дата и место проведения станут известны позднее. Сборная, которая потерпит поражение в данном матче, примет участие во втором раунде плей-офф. В случае поражение во втором раунде, команда потеряет место в первой группе и в 2019 году будет выступать во второй группе.

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