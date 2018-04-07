Чешская биатлонистка Коукалова пропустит следующий сезон

ТАСС, 7 апреля. Обладательница Кубка мира по биатлону чешка Габриэла Коукалова пропустит сезон-2018/19. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня я сделала заявление, что пропускаю следующий сезон, - написала 28-летняя Коукалова. - Я не чувствую себя физически и психологически готовой к соревнованиям, у меня нет стремления к победе. Сейчас я хочу заниматься другими вещами. Я не говорю, что завершаю карьеру, возможно, я соскучусь по гонкам, по соревнованиям, но сейчас я не могу представить свое возвращение в спорт".

Коукалова не принимала участия в этапах Кубка мира сезона-2017/18 из-за болей в икроножных мышцах, по этой же причине биатлонистка пропустила Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

Габриэла Коукалова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, также в активе спортсменки две золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира. В сезоне-2015/16 она стала победительницей общего зачета Кубка мира.