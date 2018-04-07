Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шатов плакал в конце матча с "Зенитом" из-за эмоциональной перегрузки

Спорт
7 апреля, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Футболист "Краснодара" забил первый гол своей команды и был заменен на 79-й минуте под овации трибун

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 апреля. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Олег Шатов плакал в конце матча против санкт-петербургского "Зенита" из-за того, что его переполняли эмоции. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш футбол".

Смотрите также

Классон: футболисты "Краснодара" заслужили победу в матче с "Зенитом"

Футболист "Краснодара" Шатов получил травму четырехглавой мышцы бедра

"Краснодар" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

В субботу "Краснодар" на выезде обыграл "Зенит" со счетом 2:1. Шатов забил первый гол своей команды и был заменен на 79-й минуте под овации трибун. После замены 27-летний футболист, получивший повреждение, сидел на скамейке и плакал.

"Это эмоции, потому что всегда, когда сталкиваешься с какой-то несправедливостью и проходишь ситуацию с высоко поднятой головой, тебя переполняют эмоции. Я плакал не из- за победы", - сказал Шатов.

Шатов выступает за "Краснодар" на правах аренды, права на него принадлежат петербургскому клубу. Футболист перешел в "Зенит" летом 2013 года из махачкалинского "Анжи". За петербургскую команду он провел 155 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 33 голевые передачи. В составе "Зенита" Шатов стал чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и дважды - Суперкубка страны (2015, 2016). За сборную России игрок провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
3
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
4
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
5
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
6
СМИ: канадцы собрали около $328 тыс. в помощь семьям хоккеистов-юниоров, попавших в ДТП
7
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости