Шатов плакал в конце матча с "Зенитом" из-за эмоциональной перегрузки

ТАСС, 7 апреля. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Олег Шатов плакал в конце матча против санкт-петербургского "Зенита" из-за того, что его переполняли эмоции. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш футбол".

В субботу "Краснодар" на выезде обыграл "Зенит" со счетом 2:1. Шатов забил первый гол своей команды и был заменен на 79-й минуте под овации трибун. После замены 27-летний футболист, получивший повреждение, сидел на скамейке и плакал.

"Это эмоции, потому что всегда, когда сталкиваешься с какой-то несправедливостью и проходишь ситуацию с высоко поднятой головой, тебя переполняют эмоции. Я плакал не из- за победы", - сказал Шатов.

Шатов выступает за "Краснодар" на правах аренды, права на него принадлежат петербургскому клубу. Футболист перешел в "Зенит" летом 2013 года из махачкалинского "Анжи". За петербургскую команду он провел 155 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 33 голевые передачи. В составе "Зенита" Шатов стал чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и дважды - Суперкубка страны (2015, 2016). За сборную России игрок провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.