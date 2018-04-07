Главный тренер ФК "Ахмат" Галактионов подал в отставку

ТАСС, 7 апреля. Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Михаил Галактионов покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В субботу "Ахмат" проиграл казанскому "Рубину" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России со счетом 2:3. В турнирной таблице "Ахмат" занимает 11-е место, набрав 27 очков и не одержав ни одной победы в последних пяти матчах первенства страны. Имя нового главного тренера команды не называется.

"После матча 25-го тура с "Рубином" главный тренер нашей команды Михаил Галактионов попросил об отставке, - сказал президент "Ахмата" Магомед Даудов. - Несмотря на не впечатляющие результаты в весенней части сезона, на данном этапе клуб не планировал расставаться со специалистом, которому не так давно предложил длительный контракт. С другой стороны, понять Михаила Михайловича тоже можно, в ситуации, когда нет результата, это оказывает определенное внутреннее давление на тренера. После прилета команды домой из Казани, выслушав и пообщавшись с Михаилом Михайловичем, я принял отставку".

"Убежден, что Галактионова ждет большая тренерская карьера, которая только начинается. Он хорошо обученный и грамотный специалист, но на сегодня судьба распорядилась так. Мы расстаемся друзьями и будем переживать, мы за него, он - за клуб. Благодарен Михаилу Михайловичу за проделанную работу, желаю ему всего наилучшего в личной жизни и карьере", - добавил Даудов.

"Решение не эмоциональное, взвешенное, на протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я неоднократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась и необходимое было время, чтобы эту игру дальше развить, - сказал Галактионов. - Но, к сожалению, результаты нас не устраивали, меня в первую очередь, как тренера, я считаю, что команде нужна психологическая встряска, чтобы ребята с другим, свежим взглядом подошли к игре. После матча я позвонил президенту клуба и попросил об отставке, я благодарен главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за доверие, президенту клуба Магомеду Хожахмедовичу Даудову за шанс, который клуб мне предоставил, утвердив главным тренером. На определенном этапе у нас все шло хорошо, но бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок, чтобы команда в правильном направлении двигалась дальше".

Галактионов, которому в мае исполнится 34 года, был утвержден в должности главного тренера "Ахмата" в декабре прошлого года. С октября, когда в отставку ушел предыдущий главный тренер команды Олег Кононов, Галактионов исполнял обязанности главного тренера.