Ледяхов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК "Ахмат"

ТАСС, 7 апреля. Игорь Ледяхов будет исполнять обязанности главного тренера грозненского футбольного клуба "Ахмат". Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил президент клуба Магомед Даудов.

"Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ледяхов", - написал Даудов.

В субботу было объявлено об отставке главного тренера "Ахмата" Михаила Галактионова. Специалист был утвержден в должности главного тренера "Ахмата" в декабре прошлого года. С октября, когда в отставку ушел предыдущий наставник команды Олег Кононов, Галактионов исполнял обязанности главного тренера.

Ледяхов входит в тренерский штаб "Ахмата" с 2013 года.