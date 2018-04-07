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Ледяхов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК "Ахмат"

Спорт
7 апреля, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

В субботу было объявлено об отставке Михаила Галактионова

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Игорь Ледяхов

Игорь Ледяхов

© Станислав Красильников/ТАСC

ТАСС, 7 апреля. Игорь Ледяхов будет исполнять обязанности главного тренера грозненского футбольного клуба "Ахмат". Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил президент клуба Магомед Даудов.

"Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ледяхов", - написал Даудов.

В субботу было объявлено об отставке главного тренера "Ахмата" Михаила Галактионова. Специалист был утвержден в должности главного тренера "Ахмата" в декабре прошлого года. С октября, когда в отставку ушел предыдущий наставник команды Олег Кононов, Галактионов исполнял обязанности главного тренера.

Ледяхов входит в тренерский штаб "Ахмата" с 2013 года.

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