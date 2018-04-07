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"Барселона" победила "Леганес" в матче чемпионата Испании благодаря хет-трику Месси

Спорт
7 апреля, 23:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Каталонцы не проигрывают в чемпионате Испании 38 матчей подряд, повторив рекорд клуба "Реал Сосьедад"

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 7 апреля. "Барселона" одержала победу со счетом 3:1 над "Леганесом" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев хет-трик оформил аргентинский нападающий Лионель Месси (27, 37, 87-я минуты). Счет в матче Месси открыл ударом со штрафного. Он стал первым футболистом в чемпионате Испании с сезона-2003/04 (с этого сезона ведется данная статистика), который в шести матчах турнира подряд забивал голы из-за пределов штрафной. У гостей отличился Набил Эль-Жар (68).

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"Барселона" не проигрывает в чемпионате Испании 38 матчей подряд. Это является повторением рекорда клуба "Реал Сосьедад", который в 1979 и в 1980 годах также не проигрывал 38 матчей в чемпионате. "Барселона" выиграла 31 встречу и семь завершила вничью, а "Реал Сосьедад" выиграл 21 матч и 17 завершил вничью. Последний раз "Барселона" в национальном первенстве проиграла 8 апреля 2017 года в выездном матче с "Малагой" (0:2).

"Барселона" укрепила лидерство в чемпионате Испании. В активе команды 79 очков в 31 матче. Отрыв от мадридского "Атлетико", идущего на второй позиции, увеличился до 12 очков, но мадридцы имеют игру в запасе. Месси забил 29-й мяч в текущем чемпионате и увеличил отрыв в гонке бомбардиров от португальского форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду до шести голов.

В следующем матче 14 апреля "Барселона" на своем поле примет "Валенсию".

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