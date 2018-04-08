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"Филадельфия" разгромила "Рейнджерс" в матче НХЛ и завоевала путевку в плей-офф

Спорт
8 апреля, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов забросил 17-ю шайбу в сезоне

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Эпизод матча "Филадельфия" - "Рейнджерс"

Эпизод матча "Филадельфия" - "Рейнджерс"

© AP Photo/Tom Mihalek

ТАСС, 8 апреля. "Филадельфия" обыграл "Рейнджерс" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечила себе место в плей-офф.

Отличились россиянин Иван Проворов (7-я минута), Клод Жиру (33, 38, 51) и Михаэль Раффль (38).

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Проворов забросил 17-ю шайбу в сезоне. Он стал вторым российским защитником, которому удалось забить больше 16 голов за сезон. Пять раз эту отметку преодолевал Сергей Гончар. Российские форварды "Рейнджерс" Павел Бучневич и Владислав Наместников результативными действиями в этом матче не отметились.

Жиру стал третьим игроком, которому удалось достичь отметки в 100 очков в этом сезоне. На его счету теперь 102 очка (34 шайбы + 68 передач). У Коннора Макдэвида из "Эдмонтона" 106 (41+65) очков, у россиянина Никиты Кучерова - 100 (39+61).

"Филадельфия" завоевала последнюю путевку в плей-офф в Восточной конференции. Ранее это сделали "Вашингтон", "Питтсбург", "Коламбус", "Тампа", "Бостон", "Торонто" и "Нью-Джерси". Сейчас "Филадельфия" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 98 очков в 82 матчах, а "Рейнджерс" завершили сезон на 12-м месте на Востоке с 77 очками. Пары плей-офф определятся позднее.

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