Майка с номером россиянки Корстин поднята под своды арены французского БК "Бурж"

ТАСС, 8 апреля. Французский баскетбольный клуб "Бурж" увековечил номер россиянки Илоны Корстин. Майка с номером "10" была поднята под своды арены клуба.

"Спасибо "Буржу", за то, что помнят и ценят мой вклад в историю побед клуба", - написала 37-летняя Корстин в своем Twitter.

"Бурж" сейчас празднует свое 50-летие и вспоминает всех баскетболисток, которые внесли вклад в историю побед клуба. Среди них оказалась Корстин. Нынешний генеральный директор Единой лиги ВТБ выступала за "Бурж" с 1998 по 2003 год, дважды выиграв чемпионат Франции (1999, 2000) и один раз Евролигу (2001).

Корстин является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, трехкратной чемпионкой Европы в составе сборной России.

Merci Bourges @BourgesBasket pour la remise de mon maillot parmi les légendes de tangoСпасибо Буржу, за то что помнят и ценят мой вклад в историю побед клуба. pic.twitter.com/e4DNVMklrd — Ilona Korstin (@IlonaK10) 7 апреля 2018 г.