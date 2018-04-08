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Майка с номером россиянки Корстин поднята под своды арены французского БК "Бурж"

Спорт
8 апреля, 1:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Она выступала за "Бурж" с 1998 по 2003 год, дважды выиграв чемпионат Франции и один раз Евролигу

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ТАСС, 8 апреля. Французский баскетбольный клуб "Бурж" увековечил номер россиянки Илоны Корстин. Майка с номером "10" была поднята под своды арены клуба.

"Спасибо "Буржу", за то, что помнят и ценят мой вклад в историю побед клуба", - написала 37-летняя Корстин в своем Twitter.

"Бурж" сейчас празднует свое 50-летие и вспоминает всех баскетболисток, которые внесли вклад в историю побед клуба. Среди них оказалась Корстин. Нынешний генеральный директор Единой лиги ВТБ выступала за "Бурж" с 1998 по 2003 год, дважды выиграв чемпионат Франции (1999, 2000) и один раз Евролигу (2001).

Корстин является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, трехкратной чемпионкой Европы в составе сборной России.

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