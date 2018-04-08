Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Яквинта заявил, что сразу же согласился на бой против Нурмагомедова

Спорт
8 апреля, 2:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет в ночь на 8 апреля по московскому времени в Нью-Йорке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эл Яквинта (справа)

Эл Яквинта (справа)

© AP Photo/Tim Larsen

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боец смешанного стиля Эл Яквинта не думал ни минуты перед тем, как согласиться на бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом Яквинта заявил ТАСС.

Смотрите также

Гаджиев: сопернику Нурмагомедова Яквинте морально будет легче, от него не ждут победы

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Яквинтой

Российский боец Нурмагомедов встретится с Яквинтой в бою за титул UFC в легком весе

Поединок Нурмагомедов - Яквинта за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе пройдет в ночь на 8 апреля по московскому времени в Нью-Йорке.

"Я не думал ни минуты и дал согласие сразу, деньги меня совершенно не волновали,- сказал Яквинта. - Я пока не нервничаю, наверное, мандраж придет ближе к бою. Хабиб - очень серьезный оппонент, но и я буду готов максимально себя проявить. Посмотрим, кто выйдет победителем из битвы".

Яквинта согласился на поединок против Нурмагомедова после отказов из-за травм Тони Фергюсона и Макса Холлоуэя. Еще один потенциальный соперник россиянина Энтони Петтис запросил за свой поединок с Нурмагомедовым $1 млн, после чего получил отказ от руководства UFC.

В активе Яквинты 13 побед и три поражения. На счету Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
3
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
СМИ: руководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости