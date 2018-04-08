Лобову запрещено посещать турнир UFC 223, Макгрегору - нет

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля Артему Лобову запрещено посещать турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223 в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Всем сотрудникам безопасности арены "Барклис-центр" розданы специальные памятки, где указаны фотографии лиц, которым запрещен вход на мероприятие. В частности, там есть фотография Лобова.

Ранее у российского бойца возник конфликт с Хабибом Нурмагомедовым, после которого Лобов в компании Конора Макгрегора и других членов его команды совершил нападение на автобус с бойцами UFC.

Его поединок был снят с турнира. При этом, для Макгрегора запрета для входа на турнир нет.

В ночь на воскресенье в Нью-Йорке пройдет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и американцем Элом Яквинтой.