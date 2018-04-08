Дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 8 апреля. "Вашингтон" обыграл "Нью- Джерси" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победителей шайбы забросили российский форвард Александр Овечкин (3-я и 46-я минуты), Никлас Бекстрем (20), Михал Кемпны (24) и Андре Бураковски (52). В составе проигравших отличились Нико Хишир (9), Майлз Вуд (40) и Патрик Марун (43).

Овечкин завершил сезон с 49 шайбами в 82 матчах. Уже ничто не помешает ему в седьмой раз в карьере стать обладателем "Морис Ришар Трофи" - приза, вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. У ближайшего преследователя финна Патрика Лайне из "Виннипега" 44 шайбы.

Одноклубник Овечкина форвард Евгений Кузнецов отметился в этой встрече результативной передачей. Всего на его счету 83 очка (27 шайб + 56 передач) в 79 матчах. Еще один россиянин в "Вашингтоне" защитник Дмитрий Орлов набрал в регулярном чемпионате 31 (10+21) очко в 82 матчах.

Овечкин стал первым в истории НХЛ игроком, который становился лучшим снайпером клуба на протяжении 13 сезонов подряд. Горди Хоу ("Детройт") и Рик Нэш ("Коламбус" и "Рейнджерс") становились лучшими бомбардирами своих команд 11 сезонов кряду.

"Вашингтон" завершил сезон победой в Столичном дивизионе Восточной конференции, набрав 105 очков в 82 матчах. В первом раунде плей-офф соперником клуба станет "Коламбус". "Нью-Джерси" занял восьмое место на Востоке (97 очков) и в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с "Бостоном" или "Тампой". Также известна еще одна пара на Востоке - "Питтсбург" сыграет с "Филадельфией". Плей-офф стартует 11 апреля.

"Тампа" или "Бостон"

За победу в Атлантическом дивизионе и во всей Восточной конференции продолжают бороться "Тампа" и "Бостон". В ночь воскресенье "Бостон" дома обыграл "Оттаву" со счетом 5:2 (российский голкипер Антон Худобин отразил 26 бросков из 28), а "Тампа" в гостях уступила в овертайме "Каролине" - 2:3. Теперь у "Тампы" 113 очков, у "Бостона" - 112. "Бостон" займет первое место, если в заключительном матче регулярного чемпионата в ночь на понедельник дома обыграет "Флориду". Форвард "Баффало" Райан О′Райлли установил рекорд НХЛ по количеству выигранных вбрасываний в одном сезоне (1274), побив достижение Рода Бриндамора, установленное в сезоне-2005/06 (1268).

В другом матче дня "Флорида" дома обыграла "Баффало" со счетом 4:3. Передачей отметился российский форвард Евгений Дадонов. Всего в этом сезоне на его счету 64 (27+37) очка в 73 матчах. Обе команды не попали в плей-офф.

Остальные результаты:

"Детройт" - "Айлендерс" - 3:4 ОТ;

"Виннипег" - "Чикаго" - 4:1;

"Торонто" - "Монреаль" - 4:2;

"Нэшвилл" - "Коламбус" - 4:2.