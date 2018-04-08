Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский боец Магомедшарипов победил американца Бокняка на турнире UFC в Нью-Йорке

Спорт
8 апреля, 6:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, апреля. /ТАСС

Россиянин победил единогласным решением судей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Забит Магомедшарипов (слева)

Забит Магомедшарипов (слева)

© AP Photo/Frank Franklin II

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов победил американца Кайла Бокняка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223, который проходит в Нью-Йорке.

Поединок в полулегком весе продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу россиянину.

На счету 27-летнего Магомедшарипова теперь 15 побед в ММА, при одном поражении. У 31-летнего Бокняка 8 побед и 3 поражения.

В главном бою вечера позднее россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет бой с американцем Элом Яквинтой за титул чемпиона мира UFC в легком весе.

Смотрите также

Боец Магомедшарипов серьезно повредил руку в поединке с Бокняком

Боксер Абдусаламов приехал в Нью-Йорк поддержать Нурмагомедова

Российский боец Нурмагомедов встретится с Яквинтой в бою за титул UFC в легком весе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
5
Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами
6
США обеспокоены возможным применением химического оружия в Восточной Гуте
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости