Российский боец Магомедшарипов победил американца Бокняка на турнире UFC в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов победил американца Кайла Бокняка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223, который проходит в Нью-Йорке.

Поединок в полулегком весе продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу россиянину.

На счету 27-летнего Магомедшарипова теперь 15 побед в ММА, при одном поражении. У 31-летнего Бокняка 8 побед и 3 поражения.

В главном бою вечера позднее россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет бой с американцем Элом Яквинтой за титул чемпиона мира UFC в легком весе.