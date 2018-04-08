"Колорадо" обыграл "Сент-Луис" и завоевал последнюю путевку в плей-офф НХЛ

ТАСС, 8 апреля. "Колорадо" обыграл "Сент- Луис" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевал последнюю путевку в плей-офф.

У победителей шайбы забросили Самуэль Жирар (20-я минута), Тайсон Бэрри (27), Натан Маккиннон (37), Габриэль Ландескуг (57) и Мэтт Ньето (60). В составе проигравших отличились Джейден Шварц (33) и Брэйден Шенн (60).

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко получил травму в начале первого периода и больше на льду не появлялся. Его одноклубники Никита Сошников и Иван Барбашев, а также защитник "Колорадо" Никита Задоров результатными действиями в этой встрече не отметились.

"Колорадо" занял восьмое место в Западной конференции, набрав 95 очков в 82 матчах. "Сент-Луис" стал девятым (94 очка) и в плей-офф не попал. "Колорадо" вышел в плей-офф впервые с сезона-2013/14.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф. На Западе это "Нэшвилл", "Виннипег", "Миннесота", "Вегас", "Сан-Хосе", "Анахайм", "Лос-Анджелес" и "Колорадо", на Востоке - "Вашингтон", "Питтсбург", "Филадельфия", "Тампа", "Бостон", "Торонто", "Коламбус" и "Нью-Джерси". Пока определились четыре пары первого раунда Кубка Стэнли: "Вашингтон" - "Коламбус", "Питтсбург" - "Филадельфия", "Нэшвилл" - "Колорадо" и "Виннипег" - "Миннесота".

Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на понедельник матчем "Бостон" - "Флорида". Плей-офф стартует 11 апреля.