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Боксер Абдусаламов приехал в Нью-Йорк поддержать Нурмагомедова

Спорт
8 апреля, 7:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, апреля. /ТАСС

Спортсмен передвигается при помощи инвалидной коляски, однако в его состоянии есть существенный прогресс

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НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Получивший тяжелую травму российский боксер Магомед Абдусаламов приехал в Нью-Йорк поддержать бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Абдусаламов прибыл в "Барклис-центр" вместе с женой Баканай. Спортсмен передвигается при помощи инвалидной коляски, однако в его состоянии есть существенный прогресс.

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2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил в комплексе "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт. Боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть.

Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре. В середине сентября 2014 года спортсмен был выписан. В 2017 году семья Абдусаламова выиграла иск, власти штата Нью-Йорк согласились выплатить $22 млн компенсации.

Позднее в воскресенье в Нью-Йорке пройдет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и американцем Элом Яквинтой.

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