Боец Магомедшарипов серьезно повредил руку в поединке с Бокняком

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов серьезно повредил руку в поединке против американца Кайла Бокняка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Ранее россиянин победил Бокняка единогласным решением судей.

"Я предложил бой Яиру Родригесу на турнире в Москве в сентябре, думаю, что он согласится, - сказал Магомедшарипов. - В первом раунде с Бокняком я серьезно повредил руку, даже двинуть ей сейчас не могу. К тому же за две недели до боя у меня была инфекция, но сниматься я не хотел, не в моих это правилах. От боя со мной отказались четверо или пятеро соперников, в том числе Артем Лобов и Андре Фили".

В активе Магомедшарипова 15 побед и одно поражение в ММА.