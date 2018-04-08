Намаюнас победила Енджейчик и защитила титул чемпионки UFC в минимальном весе

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Роуз Намаюнас победила единогласным решением судей польку Йоанну Енджейчик и защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в минимальном весе. Поединок прошел в рамках турнира UFC 223 в Нью-Йорке.

Данный поединок стал вторым очным противостоянием для Намаюнас и Енджейчик, в ноябре прошлого года американка победила польку нокаутом в первом раунде и завоевала чемпионский титул.

Всего в смешанных единоборствах 25-летняя Намаюнас одержала восемь побед (шесть - досрочно) при трех поражениях. 30-летняя Енджейчик впервые в карьере проиграла два поединка в смешанных единоборствах подряд, до этого серия побед польки составляла 14 боев. До поражения от Намаюнас в ноябре 2017 года Енджейчик провела пять успешных защит титула.

Главным событием турнира станет поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Эла Яквинты за титул чемпиона UFC в легком весе.

#AndStill undisputed strawweight champion of the world!@RoseNamajunas defeats Joanna again! Wow! #UFC223 pic.twitter.com/e4cYM69o3B — UFC (@ufc) 8 апреля 2018 г.