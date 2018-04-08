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Поединок Магомедшарипова с Бокняком признан лучшим боем турнира UFC 223

Спорт
8 апреля, 9:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, апреля. /ТАСС

Россиянин победил американца Кайла Бокняка единогласным решением судей

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НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Забита Магомедшарипова против американца Кайла Бокняка признан лучшим боем турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223, который прошел в Нью-Йорке на арене "Барклиз-центр". Об этом журналистам сообщил глава организации Дэйна Уайт.

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Российский боец Магомедшарипов победил американца Бокняка на турнире UFC в Нью-Йорке

Поединок в полулегком весе между соперниками состоялся в воскресенье и продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу россиянину. Позднее стало известно, что в ходе боя Магомедшарипов серьезно повредил руку.

"Бонус за бой вечера получит Магомедшарипов", - сказал Уайт. 

Магомедшарипов провел свой третий поединок в UFC, по итогам каждого из них он получал бонус за выступление вечера. Всего в смешанных единоборствах 27-летний россиянин провел 16 поединков, победив в 15 из них (12 - досрочно) и однажды проиграв.

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