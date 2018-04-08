Поединок Магомедшарипова с Бокняком признан лучшим боем турнира UFC 223

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Забита Магомедшарипова против американца Кайла Бокняка признан лучшим боем турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223, который прошел в Нью-Йорке на арене "Барклиз-центр". Об этом журналистам сообщил глава организации Дэйна Уайт.

Поединок в полулегком весе между соперниками состоялся в воскресенье и продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу россиянину. Позднее стало известно, что в ходе боя Магомедшарипов серьезно повредил руку.

"Бонус за бой вечера получит Магомедшарипов", - сказал Уайт.

Магомедшарипов провел свой третий поединок в UFC, по итогам каждого из них он получал бонус за выступление вечера. Всего в смешанных единоборствах 27-летний россиянин провел 16 поединков, победив в 15 из них (12 - досрочно) и однажды проиграв.