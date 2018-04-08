Гаджиев: бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером может стать запоминающимся событием

СОЧИ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Поединок между обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и канадцем Жоржем Сен-Пьером станет запоминающимся событием, если состоится. Такое мнение ТАСС высказал генеральный продюсер промоутерской компания Fight Nights Global Камил Гаджиев.

"Имя Конора [Макгрегора] еще долго будут произносить рядом с Хабибом, этот бой многие хотели бы увидеть, - сказал Гаджиев. - Но я думаю, что, скорее, состоится бой с Сен-Пьером. Я рад, что Хабиб вспомнил это имя, это был бы большой бой со всех точек зрения, в плане аудитории, финансов, обсуждения. И если этот бой состоится, это будет запоминающееся событие".

В воскресенье Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту и стал обладателем пояса чемпиона UFC в легком весе. "Я поймал себя на мысли, что мне абсолютно неважно, сколько бой продлится, настолько важна была победа, как говорится, любой ценой - отметил Гаджиев. - Ставил на досрочную победу, думая, что доминирование Хабиба в борьбе лишит Яквинту сил, но я рад, что мы 30 минут смотрели этот бой, и Яквинта показал очень качественный бой и очень хорошую конкуренцию".

"Это добавляет очков этому чемпионскому бою, гораздо хуже было бы, если Хабиб вышел и очень быстро выиграл у Эла. Если бы Хабиб ставил перед собой задачу во что бы то ни стало затащить Яквинту в партер, он бы это делал на протяжении всего боя. Но это смешанные единоборства, Хабиб там уже давно, он знает, что любит зритель, поэтому, мне кажется, он и Эл подарили зрителю больше эмоций. Сегодня Яквинту нелегко было переигрывать по борьбе, зато удалось переиграть в стойке", - подытожил собеседник агентства.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний боец одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.

36-летний Сен-Пьер является одним из лучших бойцов UFC в полусредней весовой категории, в его активе 28 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед (14 - досрочно) и потерпел два поражения. Он дважды завоевывал пояс организации в полусреднем весе. В ноябре прошлого года канадец дебютировал в средней весовой категории и в первом же поединке победил удушающим приемом британца Майкла Биспинга, завоевав титул UFC в данном весе. Однако спустя два месяца Сен-Пьер освободил титул, так как не мог проводить его обязательную защиту из-за проблем со здоровьем.