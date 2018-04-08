НХЛ объявила Овечкина лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 8 апреля. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в седьмой раз в карьере стал обладателем Морис Ришар Трофи - приза, вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пресс-служба НХЛ объявила за день до завершения чемпионата.

В активе 32-летнего российского форварда 49 шайб в 82 матчах. "Конечно, приятно стать лучшим снайпером, но сейчас заботимся больше о результатах команды, а не о персональной статистике, - отметил Овечкин. - Я добился этого результата благодаря моим партнерам по команде, без них ничего бы этого не было".

Регулярный чемпионат сезона-2017/18 завершится в ночь на понедельник матчем "Бостон" - "Флорида". Лучшими снайперами из участников предстоящей встречи являются форварды хозяев канадец Брэд Маршанд и чех Давид Пастрняк, которые имеют на своем счету по 34 шайбы. Маршанду или Пастрняку надо забросить 14 шайб, чтобы лишить Овечкина Морис Ришар Трофи. На данный момент рекорд по количеству шайб в одном матче принадлежит Джо Мэлоуну, который в январе 1920 года семь раз поразил ворота в составе клуба "Квебек Булдогз". Последним из игроков НХЛ, кому удалось забросить пять и более шайб, является шведский форвард "Детройта" Юхан Франзен (2 февраля 2011 года он пять раз поразил ворота "Оттавы").

Второе место в списке снайперов чемпионата занял финн Патрик Лайне из "Виннипега" (44), третье - швед Вильям Карлссон из "Вегаса" (43). В топ-10 также вошли россияне Евгений Малкин ("Питтсбург", 42) и Никита Кучеров ("Тампа", 39).

Овечкин является рекордсменом по количеству Морис Ришар Трофи, который вручается с сезона-1998/99, он завоевывал приз семь раз, четыре из которых подряд (2013-2016). Ни один игрок в истории не получал данную награду более двух раз. Кроме него среди россиян трофей завоевывали Павел Буре (2000, 2001) и Илья Ковальчук (2004).

За свою карьеру Овечкин трижды получал Харт Трофи - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. На его счету три Тед Линдсей Эворд (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги) - он уступает по этому показателю только канадцам Уэйну Гретцки (5) и Марио Лемье (4). Овечкин является единственным хоккеистом в истории НХЛ, который в одном сезоне (2007/08) завоевал Харт Трофи, Морис Ришар Трофи, Тед Линдсей Эворд и Арт Росс Трофи (награда за наибольшее количество очков).