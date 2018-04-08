Турнир UFC с участием Нурмагомедова установил рекорд арены по выручке с продажи билетов

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223 с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова установил рекорд по выручке с продажи билетов арены "Барклайс-центр". Об этом журналистам сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

В воскресенье Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту и стал обладателем пояса чемпиона UFC в легком весе. Поединок Нурмагомедова и Яквинты стал главным событием турнира UFC 223. Изначально соперником Нурмагомедова на турнире должен был стал американец Тони Фергюсон, занимающий первое место в рейтинге легковесов организации, но менее чем за неделю до боя американец получил повреждение колена и снялся с поединка.

Уайт сообщил, что выручка с продажи билетов превысила 3 миллиона долларов. Предыдущий рекорд был установлен на турнире UFC 208, который прошел в феврале прошлого года (2,275 млн долларов).

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.