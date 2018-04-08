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Отец: победа Нурмагомедова открыла дорогу к чемпионским поясам UFC другим россиянам

Спорт
8 апреля, 10:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

29-летний Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC

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Хабиб Нурмагомедов и Эл Яквинта (слева направо)

Хабиб Нурмагомедов и Эл Яквинта (слева направо)

© AP Photo/Frank Franklin

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Завоевание Хабибом Нурмагомедовым пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) открывает дорогу к чемпионским титулам другим российским бойцам, в числе которых Александр Волков и Ислам Махачев. Такое мнение ТАСС высказал Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба.

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Нурмагомедов завоевал титул чемпиона в легком весе, одержав в воскресенье на турнире UFC 223 в Нью-Йорке победу над американцем Элом Яквинтой. Все судьи единогласно отдали победу россиянину по итогам пятираундового противостояния.

"Очень рад, поздравляю всех, кто болел, кто переживал. Мы шли к этому 25 лет, лично я шел к этому восемь лет. Теперь для российского спорта и российских бойцов открыта дорога, в ближайшие два года мы сможем получить еще двух чемпионов. Говорю о Волкове и Махачеве, у них очень хорошие перспективы", - сказал Нурмагомедов.

Его сын стал первым российским чемпионом в истории UFC. 29-летний Нурмагомедов одержал 26-ю победу в своей карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.

Изначально он должен был провести титульный бой на турнире в Нью-Йорке с временным чемпионом в легком весе американцем Тони Фергюсоном, однако 1 апреля тот снялся с поединка из-за травмы колена. На замену Фергюсону был вызван другой американец Макс Холлоуэй, но у того также возникли проблемы с допуском к поединку. Яквинта был назначен соперником россиянина за сутки до боя.

"Задача была выполнена, мы били соперника на протяжении всего поединка, ни один раунд он не выиграл. Знали, что в пятом раунде он устанет. Огорчен ли тем, что не удалось добиться досрочной победы? Нет, мы всем довольны", - заключил отец бойца.

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