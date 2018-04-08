Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Менеджер: допинг-пробы российского бойца MMA Нурмагомедова чистые

Спорт
8 апреля, 11:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в 5-раундовом поединке за титул чемпиона UFC в легком весе

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Все допинг-пробы, которые сдавал обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, оказались чистыми. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.

В воскресенье боец смешанного стиля (ММА) Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в 5-раундовом поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

"Все допинг-тесты в порядке, пробы чистые", - сказал Абдель-Азиз.

Нурмагомедов впервые в карьере завоевал титул UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в своей карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений. Яквинта потерпел четвертое поражение при 13 победах (восемь досрочно) и одной ничьей.

В UFC Нурмагомедов дебютировал 20 января 2012 года, победив удушающим приемом иранца Камала Шалоруса. Бой с Яквинтой стал для россиянина десятым в организации, он выиграл все десять поединков.

Смотрите также

Отец: победа Нурмагомедова открыла дорогу к чемпионским поясам UFC другим россиянам

Турнир UFC с участием Нурмагомедова установил рекорд арены по выручке с продажи билетов

Чемпион UFC Нурмагомедов не имеет проблем со здоровьем после боя с Яквинтой

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ на Украине прорабатывает вопрос скорейшей отправки в Россию экипажа "Норда"
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
5
Погранслужба Украины: экипаж судна "Норд" не выпущен в РФ из-за проблем с документами
6
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
7
Минобороны РФ опровергает сообщения о применении сирийскими войсками химоружия в Думе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости