Менеджер: допинг-пробы российского бойца MMA Нурмагомедова чистые

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Все допинг-пробы, которые сдавал обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, оказались чистыми. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.

В воскресенье боец смешанного стиля (ММА) Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в 5-раундовом поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

"Все допинг-тесты в порядке, пробы чистые", - сказал Абдель-Азиз.

Нурмагомедов впервые в карьере завоевал титул UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в своей карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений. Яквинта потерпел четвертое поражение при 13 победах (восемь досрочно) и одной ничьей.

В UFC Нурмагомедов дебютировал 20 января 2012 года, победив удушающим приемом иранца Камала Шалоруса. Бой с Яквинтой стал для россиянина десятым в организации, он выиграл все десять поединков.