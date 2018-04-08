Вице-президент Союза MMA России: победа Нурмагомедова в UFC сродни завоеванию золота ОИ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Завоевание Хабибом Нурмагомедовым пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сродни победе на чемпионате мира или Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин.

Нурмагомедов завоевал титул чемпиона в легком весе, одержав в воскресенье на турнире UFC 223 в Нью-Йорке победу над американцем Элом Яквинтой. Все судьи единогласно отдали победу россиянину по итогам пятираундового противостояния.

"Хабиб уже давно представляет профессиональную сторону спорта, и сегодняшнее завоевание им чемпионского пояса равносильно медали чемпионата мира и медали Олимпийских игр", - сказал Габдуллин.

"Эта победа важна для всего мирового MMA, для публики, для фанатов и спортсменов, которые карабкаются на эту вершину. Хабиб уже давно является ярким примером для российской молодежи в этом виде спорта, его победа была очень долгожданной, и он ее добился заслуженно. Он долго и упорно шел к ней, с рвением и упорством", - добавил он.

Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в своей карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.