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Кэмпбелл: негатив в отношении России в английской прессе исчезнет с началом ЧМ-2018

Спорт
8 апреля, 12:04 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 8, апреля. /ТАСС

В период подготовки к чемпионату мира в английской прессе регулярно появлялись негативные статьи о России с призывами перенести турнир в другую страну или бойкотировать соревнования

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Сол Кэмпбелл (справа)

Сол Кэмпбелл (справа)

© Виталий Белоусов/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 апреля. /ТАСС/. Негатив в отношении России в английской прессе исчезнет с первым ударом по мячу на чемпионате мира по футболу 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл.

В период подготовки к чемпионату мира в английской прессе регулярно появлялись негативные статьи о России с призывами перенести турнир в другую страну или бойкотировать соревнования.

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"Перед каждым чемпионатом мира в прессе много негатива, это нормально. Но как только будет нанесен первый удар по мячу, все об этом забудут и сконцентрируются на футболе", - подчеркнул Кэмпбелл.

"Главное, чтобы у организаторов была уверенность, что основные аспекты подготовлены на высшем уровне - безопасность, транспорт, размещение. Чемпионат мира - это не просто главное спортивное соревнование, это крупнейшее шоу в мире, и Россия для подготовки делает все, что в ее силах", - также отметил Кэмпбелл, принимавший участие в трех чемпионатах мира.

Чемпионат мира в России пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

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